Artvin'de feci kaza! Menfeze düşen araçta iki kişi can verdi | Video
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında buluna menfeze düştü. Araç içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
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