Aşiret düğününde 100 koyun kesildi: Geline kilolarca, damada ise milyonlarca lira katıldı | Video 11.12.2023 | 11:25 Van’da 100 koyunun kesildiği ve binlerce kişinin katıldığı Gevdan Aşiretine mensup Erhan ve Bahar Işık çiftine kilolarca altın ve para takıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erhan ve Bahar Işık çifti için Van'daki bir düğün salonunda iki gün iki gece devam eden görkemli bir düğün yapıldı. İstanbul, Ankara, Van, Şırnak, Hakkari başta olmak üzere değişik il ve ilçelerin yanı sıra İran, Almanya ve Irak'tan da davetlilerin katıldığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca lira takıldı. 100 küçükbaş hayvanın kesildiği görkemli düğünde damadın babası Burhan Işık mütevaziliğini koruyarak altın ve para miktarını açıklanmasını istemedi.Düğün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, "Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum" dedi.