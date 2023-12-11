Aşiret düğününde 100 koyun kesildi: Geline kilolarca, damada ise milyonlarca lira katıldı | Video
Van’da 100 koyunun kesildiği ve binlerce kişinin katıldığı Gevdan Aşiretine mensup Erhan ve Bahar Işık çiftine kilolarca altın ve para takıldı.
Düğün sonunda bir konuşma yapan damadın amcası Gevdan Aşireti liderlerinden Şeyhmus Işık, "Güzel bir düğün oldu. Önemli olan düğünlerin kazasız, belasız geçmesidir. Bundan dolayı mutluyuz. Ben yurt içi ve yurt dışından düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada mutluluklar diliyorum" dedi.
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