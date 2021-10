Avcılarda vatandaşlar 2 yıldır depremde yıkılan caminin yapılmasını bekliyor

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde minaresi yıkılan ve sonrasında da tamamı yıkılan Avcılar’daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nde 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir çalışmanın olmamasına tepki gösteren vatandaşlar, bir an önce caminin yapılmasını istedi.

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8'lik depremde Avcılar E-5 kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minarelerinden birisi yıkılmıştı. Yapılan beton ölçümlerinin ardından caminin beton kalitesinin ve demirlerinin dayanıksız olduğu gerekçesiyle cami binası da yıktırılmıştı. Yapılan yıkımın ardından geçen 2 yıla rağmen caminin bulunduğu alana henüz bir çivi bile çakılmazken, yıkımdan kalan molozların yerinde olduğu görüldü. Camiyle ilgili henüz somut bir projenin de bulunmadığı öne sürüldü. Gün içinde buradan geçen ve çevrede esnaflık yapan vatandaşlar, caminin bir an önce yapılmasını istiyor. Proje ve yapımla ilgili herhangi bir çalışmanın olmaması vatandaşların ve çevre sakinlerinin tepkisine neden oluyor.Sürekli buradan geçtiğini ve caminin eksikliğini hissettiğini belirten Engin Çetin isimli vatandaş, "Biz sürekli buralardayız, 26 Eylül 2019'daki depremde caminin bir şerefesi kısmi olarak yıkıldı. Şerefesinden sonra ibadete 6-7 ay açık kaldı. Sonra yapılan tahlillerde karar çıktı, camimiz yıkıldı. Üzüldüğümüz tek nokta şu oldu. Burası E-5 kenarına yakın, bir yoldan geçip namaz ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlarımız, keza karşımız üniversite ve her iki tarafında okullara, alışveriş merkezlerine yakın olan bir yerde, caminin eksikliği illaki hissediliyor. İki yıldır camimiz yerinde yok, bu tabii bir eksiklik. Konu ile alakalı kulaktan dolma bilgilerimiz var. Plan proje hazır, taslaklar hazır, henüz bir aşama yok diyorlar. Avcılar halkımızın beklediği gibi yakın bir zamanda camimizin inşaatının başlamasını temenni ediyoruz. En azından vakit namazımız olsun veya cuma namazımız olsun, gelmiş olduğumuz zaman kılmayı isteriz. Müftülük, binanın altına bay ve bayan bir mescit açtı, vakit namazlarımızı kılabiliyoruz. Ama cuma namazları için merkezdeki camiye gidiyoruz. Namaz için yürümek sevap ama halihazırda E-5 kenarında camide namazı kılmak bizim için daha makbul" diye konuştu.Caminin yapımına bir an önce başlanmasını istediğini anlatan esnaf Ali Yıldız, "Şimdi Elhamdülillah biz Müslüman insanlarız. İbadet etmek için en yakın, en kısa cami neredeyse orayı arıyoruz. Şu an burnumuzun dibindeki caminin yıkılması, bizi aşağıdaki camiye yönlendirdi. Bizim için zaman kaybı oluyor. Gerçi yürümenin ayrı bir sevabı var ama şu da bilinsin ki, buradaki camimizin arsası cami olarak bağışlanmış. Bunun başka bir şekilde kullanılmasına ve değerlendirilmesine kesinlikle karşıyız ve en kısa sürede camimizin yapılmasını istiyoruz. İnternette büyükşehrin projesine rastladım, internet üzerinden gördüm inceledim. Camiye benzer ucube bir şey koymuşlar oraya. Ama eski camimizin zerresi kadar yer değil. Biz büyük camimizin birebir aynısını, hatta daha büyüğünü istiyoruz. Bu arsa cami için bağışlanmış, cami için kullanılması gereken bir yerin başka bir amaçla kullanılmasına karşıyız" şeklinde konuştu.