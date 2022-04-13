Badem ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı | Video

Elazığ’da çiçek açan badem ağaçları kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Ortaya çıkan manzara dron ile havadan görüntülendi.

Elazığ'da sert geçen bir kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte birçok ağaç çiçek açtı. Türkiye'nin önemli badem üretim yerlerinden olan ve 6 bin dekar alanda yılda yaklaşık bin ton bademin yetiştirildiği Ağın ilçesinde ağaçlar çiçek açtı. Yabanlı köyünde çiçek açan yerli badem ağaçları, dron pilotu Ali Körük tarafından görüntülendi. Baharın habercisi rengarenk ağaçlar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.