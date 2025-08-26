Video Yaşam Bağcılar'da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video
26.08.2025 | 14:05

Bağcılar Güneşli'de bir tekstil firmasına düzenlenen silahlı saldırı kameraya yansıdı. Firmada bulunan çalışanların saldırıdan yere yatarak kurtulmaya çalıştıkları görüldü.

Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde yaşandı. HB Kumaş isimli tekstil firmasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında içeride bulunan 5 kişi büyük panikle kendilerini yere attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

HB Kumaş firmasının borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
00:45
26.08.2025 | 14:05
