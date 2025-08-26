Bağcılar'da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video
Bağcılar Güneşli'de bir tekstil firmasına düzenlenen silahlı saldırı kameraya yansıdı. Firmada bulunan çalışanların saldırıdan yere yatarak kurtulmaya çalıştıkları görüldü.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
HB Kumaş firmasının borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
04:01
01:32
01:51
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 26.08.2025 | 12:27
03:41
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 26.08.2025 | 12:26
03:17
00:12
01:08
00:13
Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 26.08.2025 | 10:50
00:16
01:09
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 26.08.2025 | 09:54
00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 26.08.2025 | 09:54
02:35
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 09:54
03:56
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video 26.08.2025 | 09:53
03:45
Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:53
00:26
03:45
Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:23
01:54
Karısını öldürüp, kendini vurdu | Video 26.08.2025 | 09:01
01:31
00:32
İnşaatta korku dolu anlar: Konteyner üstünde ceset bulundu | Video 26.08.2025 | 09:01