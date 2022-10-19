Balıkesir'de 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında | Video

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BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, otomobilin çarptığı şehir içi yolcu minibüsünün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 sürücüyle birlikte minibüste bulunan 7 yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ana cadde seyir halindeki yolcu minibüsünün ara sokaktan çıkan otomobilin çarpması sonucu devrildiği anlar yer aldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.