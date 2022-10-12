Video Yaşam Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar | Video
Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar | Video

Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar | Video

12.10.2022 | 11:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balıkesir’de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar | Video 01:23
Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar | Video 12.10.2022 | 11:44
Kayseri merkezli 10 ilde siber operasyonu | Video 01:00
Kayseri merkezli 10 ilde siber operasyonu | Video 12.10.2022 | 11:24
Etiler’de güvenlik görevlisine darp kamerada | Video 00:42
Etiler'de güvenlik görevlisine darp kamerada | Video 12.10.2022 | 10:56
Meryem Çiğdem Ünal’ın ölümünde flaş gelişme! Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler | Video 06:05
Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünde flaş gelişme! Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler | Video 12.10.2022 | 10:42
Diyarbakır’da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı | Video 00:48
Diyarbakır’da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı | Video 12.10.2022 | 10:27
2.5 kilogram zehirle yakaladılar | Video 01:08
2.5 kilogram zehirle yakaladılar | Video 12.10.2022 | 10:21
Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı | Video 02:15
Kadını dövüp dişlerini kırdı, olay yerine gelen polise saldırdı | Video 12.10.2022 | 10:04
Petrol boru hattından petrol çalan şebekeye operasyon anları kamerada | Video 01:04
Petrol boru hattından petrol çalan şebekeye operasyon anları kamerada | Video 12.10.2022 | 10:07
Komşuları rahatsız olmasın diye zurnasını tünel girişinde çalıyor | Video 04:36
Komşuları rahatsız olmasın diye zurnasını tünel girişinde çalıyor | Video 12.10.2022 | 10:04
Fatih’te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı | Video 03:57
Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısı tutuklandı | Video 12.10.2022 | 10:03
Petrol boru hattından petrol çalıyorlardı! Diyarbakır’da sondaj operasyonu | Video 02:13
Petrol boru hattından petrol çalıyorlardı! Diyarbakır'da sondaj operasyonu | Video 12.10.2022 | 09:38
Kadıköy’deki patlamadan İntikam hikayesi çıktı | Video 02:38
Kadıköy'deki patlamadan "İntikam hikayesi" çıktı | Video 12.10.2022 | 09:25
Kağıthane’de taraftar otobüsüne silahla saldıran şüpheli tutuklandı | Video 02:47
Kağıthane'de taraftar otobüsüne silahla saldıran şüpheli tutuklandı | Video 12.10.2022 | 08:44
Alkollü sürücü İstanbul Bölge Hakemlerinin bulunduğu araca arkadan çarptı: 3 hakem yaralı | Video 04:17
Alkollü sürücü İstanbul Bölge Hakemlerinin bulunduğu araca arkadan çarptı: 3 hakem yaralı | Video 12.10.2022 | 00:05
Hatay’da istek şarkıyı bilmeyen müzisyenin yüzünde şişe kırdılar | Video 04:07
Hatay’da istek şarkıyı bilmeyen müzisyenin yüzünde şişe kırdılar | Video 11.10.2022 | 23:48
Denizli’de boş arazide battaniyeye sarılmış kadın cesedi bulundu | Video 02:28
Denizli’de boş arazide battaniyeye sarılmış kadın cesedi bulundu | Video 11.10.2022 | 23:48
Türk polisinin bayrak sevdası kamerada | Video 00:21
Türk polisinin bayrak sevdası kamerada | Video 11.10.2022 | 23:48
Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan 2 öğretmenden 1’i tutuklandı | Video 01:15
Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan 2 öğretmenden 1'i tutuklandı | Video 11.10.2022 | 23:31
Sokak sanatçısının yüzünde şişe kırıp, Biz sana mı vurduk? diye sordu | Video 05:07
Sokak sanatçısının yüzünde şişe kırıp, "Biz sana mı vurduk?" diye sordu | Video 11.10.2022 | 21:48
Çöken iskeleye tutunan 2 işçi 54 metrelik merdiven ve İsveç oturağıyla kurtarıldı | Video 02:42
Çöken iskeleye tutunan 2 işçi 54 metrelik merdiven ve "İsveç oturağı"yla kurtarıldı | Video 11.10.2022 | 21:48

Balıkesir-Savaştepe yolu üzerinde araç içinde çıkan tartışma yola taşınca ilginç kavgaya dönüştü. Kavganın tarafları ilk olarak birini ittirdikten sonra, yumruklaşmaya başladı. Sorunu çözemeyen taraflar daha sonra da birbirini taşladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şehrin merkezine 10km uzaklıkta bulunan Organize sanayi bölgesi çevresi, Savaştepe yolunda iki kişinin araç içinde tartışması sonucu tartışma araç dışına taştı. Araçtan inen iki vatandaş bir daha sözlü şekilde tartıştıktan sonra ana yol üzerinde karşılıklı tekme ve yumrukların konuştu. Kavganın tarafları birbirinden uzaklaşınca birbirini taşlamaya başladı. Kavga an ve an kameralarca kaydedilirken, yaşanan problemin ne olduğu ise anlaşılamadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA