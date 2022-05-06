Video Yaşam "Bankaya operasyon yapacağız" diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video

"Bankaya operasyon yapacağız" diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video

06.05.2022 | 16:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bankaya operasyon yapacağız diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video 06:58
"Bankaya operasyon yapacağız" diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video 06.05.2022 | 16:42
Van’da kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:39
Van'da kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı | Video 06.05.2022 | 16:51
Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı. O maganda yakalandı | Video 00:11
Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı. O maganda yakalandı | Video 06.05.2022 | 16:45
Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:39
Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.05.2022 | 16:34
Son Dakika: Ataşehir’de kadın cinayeti: Eşini parkta vahşice öldürdü! | Video 04:14
Son Dakika: Ataşehir’de kadın cinayeti: Eşini parkta vahşice öldürdü! | Video 06.05.2022 | 15:53
Nemrut’ta Mayıs ayında kar sürprizi | Video 01:13
Nemrut’ta Mayıs ayında kar sürprizi | Video 06.05.2022 | 15:58
Ezan okumada dünya birincisi Kara, Vanlıları mest etti | Video 05:20
Ezan okumada dünya birincisi Kara, Vanlıları mest etti | Video 06.05.2022 | 15:12
Diyarbakır’da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı | Video 02:41
Diyarbakır’da kadına çarpan kamyonet sürücüsü ehliyetsiz ve alkollü çıktı | Video 06.05.2022 | 15:11
İzmit körfezi turkuaz renge büründü! Renk değişimi uydudan böyle görüntülendi | Video 03:37
İzmit körfezi turkuaz renge büründü! Renk değişimi uydudan böyle görüntülendi | Video 06.05.2022 | 15:18
Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı | Video 00:35
Emniyet kemeri tertibatı içerisinden 1 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı | Video 06.05.2022 | 14:54
Bolu’da 2 katlı ev çıkan yangında küle döndü | Video 01:09
Bolu'da 2 katlı ev çıkan yangında küle döndü | Video 06.05.2022 | 14:55
Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden alan şoför o anları anlattı | Video 03:35
Otobüsü durdurup Türk bayrağını yerden alan şoför o anları anlattı | Video 06.05.2022 | 14:55
Asiye Atalay cinayetinde şok detay! Öldürdükten sonra arkadaşına gidip bakın ne söylemiş | Video 02:08
Asiye Atalay cinayetinde şok detay! Öldürdükten sonra arkadaşına gidip bakın ne söylemiş | Video 06.05.2022 | 15:16
Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 02:12
Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı böyle görüntülendi | Video 06.05.2022 | 14:26
Çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından katledilen Zeynep’in dedesi: Bu bir zevk ölümü | Video 01:59
Çocuklarının gözü önünde eski eşi tarafından katledilen Zeynep'in dedesi: "Bu bir zevk ölümü" | Video 06.05.2022 | 12:37
Bitlis’teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu | Video 02:39
Bitlis’teki kar yağışı Nemrut yolunun açılmasına engel oldu | Video 06.05.2022 | 14:16
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Aylardır aranan 3 çocuk annesi Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı’da buluştu | Video 04:22
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu! Aylardır aranan 3 çocuk annesi Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'da buluştu | Video 06.05.2022 | 14:03
Feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen çocuğu görevli personel kurtardı | Video 02:04
Feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen çocuğu görevli personel kurtardı | Video 06.05.2022 | 13:55
Trabzon’da heyelan anı kamerada | Video 02:06
Trabzon'da heyelan anı kamerada | Video 06.05.2022 | 13:24
Eski çalışan dehşet saçtı! Bacağından bıçaklanan adam kaçarak böyle kurtuldu | Video 02:33
Eski çalışan dehşet saçtı! Bacağından bıçaklanan adam kaçarak böyle kurtuldu | Video 06.05.2022 | 13:24

Kastamonu’da dolandırıcıların telefonla arayıp ‘biz polisiz, bankaya operasyon yapacağız. Paranı bize gönder’ dolandırmaya çalıştığı vatandaşı, durumu fark eden zabıta, polis ve jandarma ekipleri kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun merkez Elyakut köyünde ikamet eden 74 yaşındaki Şükrü Ö.'nün cep telefonu, dolandırıcılar tarafından arandı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Kastamonu'da il merkezindeki bir bankaya operasyon düzenleyeceklerini ve hesabındaki parayı verdikleri banka hesabına göndermesini istedi. Dolandırıcıların ağına düşen Şükrü Ö., evden çıkarak Kastamonu kent merkezine geldi. Şehir merkezinde devriye gezen Kastamonu Belediyesinde görevli zabıta ekipleri, telaşlı bir şekilde cep telefonuyla konuşan Şükrü Ö.'yü gördü. Zabıta ekipleri, Şükrü Ö.'nün dolandırıcılarla konuştuğunu fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi.

EKİPLER GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ
Şehir merkezinde Cumhuriyet Meydanına gelen emniyet güçleri, cep telefonu ile sürekli konuşan Şükrü Ö.'yü önce para yatırmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Şükrü Ö.'yü para yatırmaması konusunda ikna etmekte güçlük çeken emniyet güçleri, telefondaki dolandırıcılar ile Şükrü Ö.'nün konuşmasını sürdürmesini ve parayı almak için bulunduğu yere çağırmasını istedi. Bunun üzerine Şükrü Ö., kendisine verilen hesaba paranın yatırılamadığını ve almaları için bulunduğu yere dolandırıcıların gelmesini istedi. Şükrü Ö.'nün bu talebi üzerine dolandırıcılar telefonu kapatarak bir daha iletişime geçmedi. Emniyet güçleri, Şükrü Ö.'yü şikayeti ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

"BENDEN 7 BİN DOLARIMI VERDİKLERİ HESABA YATIRMAMI İSTEDİLER"
Elyakut köyünden Kastamonu'ya geldiğini söyleyen Şükrü Ö., "Beni cep telefonundan aradılar. Ben, Emniyet Müdürlüğünden Ali Bey dedi. Kimlik bilgilerimin hepsini bana bir hamlede okudu. Her şeyi bana anlattı. Kendisini polis memuru Ali Bey diye tanıttı. Hesabımda 7 bin dolar para vardı. Bunu da benden istediler. Beni sürekli arayıp ille de bu parayı bana verdikleri IBAN hesabına yatırmamı istediler" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA