"Bankaya operasyon yapacağız" diyerek 7 bin dolarını dolandırmak istediler, ekipler kurtardı | Video

Kastamonu’da dolandırıcıların telefonla arayıp ‘biz polisiz, bankaya operasyon yapacağız. Paranı bize gönder’ dolandırmaya çalıştığı vatandaşı, durumu fark eden zabıta, polis ve jandarma ekipleri kurtardı.

Kastamonu'nun merkez Elyakut köyünde ikamet eden 74 yaşındaki Şükrü Ö.'nün cep telefonu, dolandırıcılar tarafından arandı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Kastamonu'da il merkezindeki bir bankaya operasyon düzenleyeceklerini ve hesabındaki parayı verdikleri banka hesabına göndermesini istedi. Dolandırıcıların ağına düşen Şükrü Ö., evden çıkarak Kastamonu kent merkezine geldi. Şehir merkezinde devriye gezen Kastamonu Belediyesinde görevli zabıta ekipleri, telaşlı bir şekilde cep telefonuyla konuşan Şükrü Ö.'yü gördü. Zabıta ekipleri, Şükrü Ö.'nün dolandırıcılarla konuştuğunu fark ederek durumu emniyet güçlerine bildirdi.

EKİPLER GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ

Şehir merkezinde Cumhuriyet Meydanına gelen emniyet güçleri, cep telefonu ile sürekli konuşan Şükrü Ö.'yü önce para yatırmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Şükrü Ö.'yü para yatırmaması konusunda ikna etmekte güçlük çeken emniyet güçleri, telefondaki dolandırıcılar ile Şükrü Ö.'nün konuşmasını sürdürmesini ve parayı almak için bulunduğu yere çağırmasını istedi. Bunun üzerine Şükrü Ö., kendisine verilen hesaba paranın yatırılamadığını ve almaları için bulunduğu yere dolandırıcıların gelmesini istedi. Şükrü Ö.'nün bu talebi üzerine dolandırıcılar telefonu kapatarak bir daha iletişime geçmedi. Emniyet güçleri, Şükrü Ö.'yü şikayeti ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

"BENDEN 7 BİN DOLARIMI VERDİKLERİ HESABA YATIRMAMI İSTEDİLER"

Elyakut köyünden Kastamonu'ya geldiğini söyleyen Şükrü Ö., "Beni cep telefonundan aradılar. Ben, Emniyet Müdürlüğünden Ali Bey dedi. Kimlik bilgilerimin hepsini bana bir hamlede okudu. Her şeyi bana anlattı. Kendisini polis memuru Ali Bey diye tanıttı. Hesabımda 7 bin dolar para vardı. Bunu da benden istediler. Beni sürekli arayıp ille de bu parayı bana verdikleri IBAN hesabına yatırmamı istediler" dedi.