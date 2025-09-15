Video Yaşam Başakşehir’de yol verme kavgası: Biri kaçtı, diğeri kovaladı | Video
İstanbul Başakşehir'de iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri kaçarken diğeri kovalamaya başladı. Kavga sırasında karşılıklı küfür ve hakaretler havada uçuştu. Çok sayıda vatandaşın araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Başakşehir Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte birbirine yol vermeyen iki sürücü arasında başlayan tartışma, kısa süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri aracından inerek diğerine saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine diğer sürücü kaçmaya başladı, diğeri ise peşinden koşarak kovaladı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sona erdi. Yaşanan arbedede tarafların birbirlerine küfür ve hakaret ettiği anlar da kameralara yansıdı.
