Bayram gezmesinde trafik kazası: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video
Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:38
01:34
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda kaza: 4 yaralı | Video 29.06.2023 | 14:38
00:47
Bayram gezmesinde trafik kazası: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 29.06.2023 | 14:31
01:06
Çan-Biga karayolunda 2 ayrı kazada 7 kişi yaralandı | Video 29.06.2023 | 13:40
01:49
Kurban kesimi sonrası feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı | Video 29.06.2023 | 13:08
02:34
Sahibinden kaçan kurbanlık koyunun çalınma anı kamerada | Video 29.06.2023 | 13:13
01:03
Arnavutköy'de yolcu otobüsü ters yöndeki araçlara çarptı | Video 29.06.2023 | 12:48
00:47
Çay bahçesine kaçan boğa sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 29.06.2023 | 12:15
01:10
Taksici 200 TL’ye götürdüğü yola dönüşte 400 TL istedi | Video 29.06.2023 | 12:04
01:45
Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı | Video 29.06.2023 | 12:07
02:41
00:26
Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada | Video 29.06.2023 | 10:51
03:27
Bozkırın saklı cenneti görenleri mest ediyor | Video 29.06.2023 | 10:50
03:59
"Kokuyorsun" diyen arkadaşını silahla yaraladı | Video 29.06.2023 | 10:40
01:07
01:08
Beyoğlu'nda kavga! Ara sokakta yakalayıp defalarca bıçakladı | Video 29.06.2023 | 10:40
03:17
Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı | Video 29.06.2023 | 10:22
01:33
03:01
‘Paşa’ isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL’ye satıldı | Video 29.06.2023 | 10:22
00:45
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile gezen şahıs kamerada | Video 29.06.2023 | 09:32