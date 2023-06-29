Bayram gezmesinde trafik kazası: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video 29.06.2023 | 14:31 Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza; Gültepe Mahallesi Toptancılar kavşakta meydana geldi. E.B. idaresindeki otomobil ile F.K. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçların içerisinde bulunan ve bayram gezmesine çıktıkları öğrenilen N.B.(35), F.B.(15), M.B.K.(13), Ö.K.(33), ve F.A.K.(4) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.