Bayrampaşa’da sahipli kediyi kaçırdıktan sonra öldüren şüpheli yakalandı | Video
Bayrampaşa’da Ayhan Dilaver isimli şahsın kedisini kaçırarak öldüren şüpheli, Mersin’de yakalandı. Şüpheli “hayvan hırsızlığı, hayvana kötü muamele ve işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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