Berdan Barajı alarm veriyor! Su seviyesi yüzde 15'lere kadar düştü | Video

Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Mersin'de de kurak havalardan dolayı su sıkıntısı yaşanıyor. Kentin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Berdan Barajında su seviyesi yüzde 15'lere kadar düşerken, yetkililer su kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor. ÇMO Mersin Şube Başkan Cinan Can, Mersin'de ciddi bir kuraklık yaşandığının altını çizerek, "Bunun için acil önlemler almalıyız. Bu almadığımız zaman bu su miktarının Mersin'e yetemeyeceği günlerle de karşı karşıya kalabiliriz" dedi.