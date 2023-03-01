Berdan Barajı alarm veriyor! Su seviyesi yüzde 15'lere kadar düştü | Video
Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Mersin'de de kurak havalardan dolayı su sıkıntısı yaşanıyor. Kentin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Berdan Barajında su seviyesi yüzde 15'lere kadar düşerken, yetkililer su kullanımı konusunda vatandaşları uyarıyor. ÇMO Mersin Şube Başkan Cinan Can, Mersin'de ciddi bir kuraklık yaşandığının altını çizerek, "Bunun için acil önlemler almalıyız. Bu almadığımız zaman bu su miktarının Mersin'e yetemeyeceği günlerle de karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:55
Berdan Barajı alarm veriyor! Su seviyesi yüzde 15'lere kadar düştü | Video 01.03.2023 | 13:28
04:51
Depremde dağ dağa kavuştu, doğal gölet oluştu | Video 01.03.2023 | 13:28
06:57
Kuzuların anneleriyle buluştuğu anlar böyle görüntülendi | Video 01.03.2023 | 13:07
00:35
Patlayan LPG tankının parçaları havaya uçtu | Video 01.03.2023 | 12:47
02:13
05:16
Kaldırımda yürürken kafasına buz parçası düştü, öldü | Video 01.03.2023 | 12:28
01:12
Şırnak’ta dev kaya parçaları yola düştü | Video 01.03.2023 | 12:28
06:09
02:56
Burada para geçmiyor! Depremzedelere ev olan tren garı | Video 01.03.2023 | 09:57
05:48
İki kişiyi öldürdü, birisinin cesediyle 200 kilometre yolculuk yaptı | Video 01.03.2023 | 09:57
02:28
Tarihi Kapalı Çarşı esnafı kepenk açmaya başladı | Video 01.03.2023 | 09:58
00:15
Polis ekiplerinden depremzede Miraç'a doğum günü sürprizi | Video 01.03.2023 | 09:57
01:47
02:20
Kahramanmaraş depremin ardından toza gömüldü | Video 01.03.2023 | 09:02
02:03
Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’dan, MSB’nin sahra mutfağına ziyaret | Video 01.03.2023 | 09:02
03:58
Yıkılan cami minaresi apartmanı ikiye böldü | Video 01.03.2023 | 09:02
30:34
Deprem ne kadar yakın ve tsunami üretecek mi? Uzman isim açıkladı | Video 28.02.2023 | 23:26
04:51
05:42
00:43
Metruk binada yakalandılar… 4’ü de tutuklandı | Video 28.02.2023 | 16:01