Beyoğlu’nda takla atan kamyon yola devrildi: 1 yaralı

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Beyoğlu’nda bir otomobille kamyon çarpıştı. Otomobil bariyerlere çıkarken, kamyon da yola devrildi. Kamyon sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından trafik durma noktasına geldi.
Kaza, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul B. aracıyla sol şeritte seyir halindeyken, Yusuf A. idaresindeki kamyon bir anda onun şeridine girdi ve Ertuğrul B.'nin aracı kamyona çarptıktan sonra bariyerlere çıktı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Yusuf A., hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra aracıyla devrildi. Kazayı görenler araçların yanına geldiğinde kamyon sürücüsü Yusuf A.'nin araç içerisinde sıkıştığını gördü. Bunun üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
KAMYONDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR ÇIKARDI
Kullandığı kamyonda sıkışan Yusuf A., vatandaşların yardımıyla çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı görülen kamyon sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracıyla bariyerlere çıkan Ertuğrul B. ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
"KAZA İŞTE, GELİYORUM DEMİYOR"
Kazaya şahit olan motosiklet sürücüsü Baran Polat, "Biz motorcu kuryeyiz. Arkadaşlarla ışıklarda bekliyorduk. Arkamı dönüp baktığımda aracın diğer araçla çarpışıp takla attığını gördüm. Hemen buraya koşup ilkyardım yaptık. Kamyondaki arkadaşın can sağlığı iyi, ambulans hastaneye götürdü. Diğer araçtaki arkadaşta da bir şey yok. Kaza işte, geliyorum demiyor" dedi.
"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"
Kazadan son anda kurtulduklarını söyleyen Talha Dengiz, "Trafikte seyir halindeyken, 15-20 saniye farkla zar zor canımızı kurtardık. Aynalardan arabaların kaymaya başladığını gördük. Sonra biz de sağa çekip arkadaşların yardımına koştuk" diye konuştu.
Kazanın ardından Piyalepaşa Bulvarı üzerinde trafik durma noktasına geldi.