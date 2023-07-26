Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirmişti! Kaza anı kamerada | Video
DİYARBAKIR'da, bisikletle giderken otomobilin çarptığı Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yesemin Buğdaycı (31), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Bugdaycı, Bağlar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini belirledikleri sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.
Mihrace Yasemin Buğdaycı'nın cenazesi, otopsinin ardından gece saatlerinde morgdan alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı?nda son yolculuğuna uğurlandı.
KULÜP BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI
Zonguldak Spor Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan, Mihrace Yasemin Buğdaycı için taziye mesajı yayımladı. Tan, mesajında, "Çok üzgünüz. Memleketi Diyarbakır'da bisikleti ile seyir halinde iken araç çarpması sonucu trafik kazasında sporcumuz Mihrace Buğdaycı'yı kaybettik. Geçen sezon şampiyon kadromuzda büyük emeği olan sporcumuz için çok üzgünüz. Sezon başında kırık parmağı ile oynayan, şampiyonlukta emeği olan başarılı ve düzgün kardeşimiz. Zonguldak'ı çok seven, devamlı kandil, bayram arayan soran güzel insan... Fenerde, liman arkasında yürümeyi çok seven, ileride hocalık için planlar yaptığımız kardeşimiz. Çok üzüldük. Zonguldak Spor taraftarları seni asla unutmayacak. Oğlum Aras ile özel bağınız, paylaşımlar hep bizle yaşayacak. Önce ailece sonra tüm Zonguldak basketbol camiası seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun 7 numaralı forman bizimle yaşayacak dedi.
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