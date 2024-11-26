Video Yaşam Bitcoin'in yükselişini kutlamak için lokma dağıttılar | Video
Bitcoin'in yükselişini kutlamak için lokma dağıttılar | Video

Bitcoin'in yükselişini kutlamak için lokma dağıttılar | Video

26.11.2024 | 12:35

Kadıköy'de bir reklam şirketi kripto para birimi Bitcoin'deki artışı kutlamak amacıyla lokma dağıttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

100 bin dolar seviyesine doğru hareket eden Bitcoin, Kasım ayının başından itibaren yüzde 136 yükselerek rekor yükseliş gerçekleştirdi. Kadıköy'de Web3Effect isimli ajans, Bitcoin'deki artışı kutlamak amacıyla lokma dağıttı. Lokma dağıtım aracının üzerine asılan, 'Ne doları, ne altını, ben varım diyor; 1 Bitcoin 100 bin dolar' yazılı afiş ilgi çekerken, Bitcoin lokması için kuyruk oluştu.

'FARKINDALIK UYANDIRMIŞ OLACAK'
Tuğçe Akbolat, "Bitcoin, neredeyse 100 bin dolar olmak üzere ve bu bizim ekosistemimiz için aslında büyük bir şey. Bundan ziyade biz biraz, Bitcoin'i ve teknolojisini tanıtmayı amaçlıyoruz. Web3 ajansıyız. Burada tanıtımlar yapıyoruz. İstiyoruz ki, gençlerimiz ve halkımız bu teknoloji ile biraz daha içli dışlı olsun ve bilinirlik, farkındalık kazansın. Bunu insanlara tanıtmayı amaçlıyoruz. İnsanların biraz olsun bir şeyler öğrenebilmesine vesile olmak bizim için çok önemli bir şey. En azından bir farkındalık uyandırmış olacak, teknolojiyle bir temasta bulunmuş olacak. Belki de merak edenler, bu ekosisteme katılıp teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor olacak" dedi.

'KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTAYIZ'
Akbolat, "Bitcoin'in yükselmesini, yıllardır bekliyoruz. Yaklaşık 3-4 yıldır bekliyoruz. Bulunduğu durumdan, sürekli yüksek seviyelere gelmeye başladı. Haftada 2-3 kere yeniliyor bunu Bitcoin. 100 bin dolar da anlamlı bir sayı. Bitcoin'in 100 bin dolar olması demek altın ve dolar yatırımcısını üzüyor, Bitcoin yoluna devam ediyor demek aslında. Bugün de bu yüzden bunu kutluyoruz. Köprüden önce son çıkıştayız. Bitcoin 40 bin dolarken kimse yüzüne bakmıyordu. 100 bin dolarken artık konuşulmaya başlanacak. Ne alalım denmeye başlanacak. Ne yapalım denmeye başlanacak. Şimdiden bu insanların, bu ekosisteme girip buradaki iş fırsatlarına da buradaki teknolojik yapıya da bakmasını istiyoruz" diye konuştu.

'100 BİN DOLAR OLMASI RÖVANŞI ARTTIRACAK'
Kapalı çarşıda esnaf olan aynı zamanda lokma dağıtımında görevli Mehdi Yılmaz, "Bir Bitcoin 100 bin dolar olmuş. Bitcoin'in bir tanesinin 100 bin dolar olması biraz daha rövanşı arttıracak. Kapalı çarşı esnafıyım. Bu bizi de biraz etkileyecek ama alt coinleri de etkileyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yenidoğan Çetesi’nin yargılanmasına devam ediliyor | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına devam ediliyor | Video 26.11.2024 | 12:36
İntihar denilen olay kadın cinayeti çıktı: Ailenin şüphesi oyunu bozdu | Video 07:41
İntihar denilen olay kadın cinayeti çıktı: Ailenin şüphesi oyunu bozdu | Video 26.11.2024 | 12:36
Kaza yapan minibüs sürücüsüne Alman yolcudan KDV’li ’kova’ cezası | Video 03:15
Kaza yapan minibüs sürücüsüne Alman yolcudan KDV'li 'kova' cezası | Video 26.11.2024 | 12:36
Eski eşini restoranda öldüren sanık için istenen ceza belli oldu | Video 03:49
Eski eşini restoranda öldüren sanık için istenen ceza belli oldu | Video 26.11.2024 | 12:36
Bitcoin’in yükselişini kutlamak için lokma dağıttılar | Video 02:46
Bitcoin'in yükselişini kutlamak için lokma dağıttılar | Video 26.11.2024 | 12:35
Nişantaşı’nda motosikletli kuryeler sürücüyü darbetti | Video 06:28
Nişantaşı'nda motosikletli kuryeler sürücüyü darbetti | Video 26.11.2024 | 10:39
Park etme kavgasında otomobile çarpıp böyle gitti | Video 01:55
Park etme kavgasında otomobile çarpıp böyle gitti | Video 26.11.2024 | 10:33
Pazarcıların yer tartışması kanlı bitti | Video 01:41
Pazarcıların yer tartışması kanlı bitti | Video 26.11.2024 | 09:44
Kokoreççide öldürülen gencin Ben ölürsem bunu paylaşın dediği video ortaya çıktı | Video 01:01
Kokoreççide öldürülen gencin "Ben ölürsem bunu paylaşın" dediği video ortaya çıktı | Video 26.11.2024 | 09:44
Hırsızlık yaparken yakalanan şüphelileri, çalışanlar markete kilitledi | Video 01:59
Hırsızlık yaparken yakalanan şüphelileri, çalışanlar markete kilitledi | Video 26.11.2024 | 09:17
Kar nedeniyle yaylada kaybolan ve kuzularını bir an olsun bırakmayan yaşlı çift o anları anlattı | Video 04:32
Kar nedeniyle yaylada kaybolan ve kuzularını bir an olsun bırakmayan yaşlı çift o anları anlattı | Video 26.11.2024 | 08:44
Ankara’da kar yağışı etkili oldu 01:08
Ankara'da kar yağışı etkili oldu 26.11.2024 | 08:17
Antalya’da tipide kaybolan yaşlı kadın 2 kuzusu ve tavuğuna sarılmış halde bulundu 05:59
Antalya'da tipide kaybolan yaşlı kadın 2 kuzusu ve tavuğuna sarılmış halde bulundu 26.11.2024 | 08:15
Tanyeli hasta yatağından veryansın etti! ’Burası hastane pastane değil’ 02:43
Tanyeli hasta yatağından veryansın etti! 'Burası hastane pastane değil' 25.11.2024 | 16:46
Denizli’de yola inen öğrenci kamyonun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu! 00:21
Denizli'de yola inen öğrenci kamyonun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu! 25.11.2024 | 15:51
Söke’de traktör hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı 01:06
Söke'de traktör hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı 25.11.2024 | 15:33
Avcılar’da 8 kişiyi öldüren, katilin çocukluk arkadaşı arkadaşı konuştu 01:35
Avcılar'da 8 kişiyi öldüren, katilin çocukluk arkadaşı arkadaşı konuştu 25.11.2024 | 15:27
Avcılar’daki aile katliamında son dakika! Cesetlerin bulunduğu alandaki çalışmalar kamerada 00:45
Avcılar'daki aile katliamında son dakika! Cesetlerin bulunduğu alandaki çalışmalar kamerada 25.11.2024 | 13:57
TEM’in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi 01:22
TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişi böyle görüntülendi 25.11.2024 | 13:56
Sakarya’da bir eve pompalı tüfekli saldırı 00:44
Sakarya’da bir eve pompalı tüfekli saldırı 25.11.2024 | 13:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA