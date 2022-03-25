Bodrum’da dehşet anları kamerada... Aracının önünü kesti, kadının boğazını sıkıp yere attı! | Video

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otomobil sürücüsü, yol verme meselesi yüzünden başka bir otomobilin önünü kesti. Sürücü, çıkan arbedede önünü kestiği otomobilin sürücü Sezin Tekinkaya’yı darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobili ile Küdür mevkiinde seyreden 43 yaşındaki muhasebeci Sezin Tekinkaya, kavşakta araç yoğunluğu nedeniyle durdu. Otomobili ile kavşağa gelen M.E.Y. adlı başka bir sürücü, evli ve 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya'ya aracının kornasına defalarca basarak tepki gösterdi. O esnada Tekinkaya'nın aracında yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki oğlu, eliyle öndeki araç trafiğini gösterip "Neden kornaya basıyorsun?" diye tepki gösterdi.Kavşaktaki yoğunluk azalınca Sezin Tekinkaya caddede ilerlemeye devam etti. Diğer otomobilin sürücüsü Mehmet E.Y. adlı Tekinkaya'nın otomobilini takip etti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokarak ilerleyen şahıs, Tekinkaya'nın aracını solladı. Sollama esnasında karşı istikametten gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpışma tehlikesi atlatan sürücü, Tekinkaya'nın aracının önünü kesti.Aracından inip Tekinkaya'nın oğlu ile tartışan M.E.Y., çıkan arbede esnasında 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Sezin Tekinkaya'nın boğazını sıkıp yere attı, 2 çocuk annesi kadın yaralandı. M.E.Y., eşinin de bulunduğu otomobile binip bölgeden uzaklaştı. Şahsın otomobilin önünü kestiği anlar ve çıkan arbede güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giden kadının boğazından yaralandığı, kuyruk kemiğinde kalıcı hasar olduğu belirlendi. Darp raporu alan Sezin Tekinkaya, şahıstan şikayetçi oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.Sezin Tekinkaya, basın mensuplarına yaşadığı dehşet anlarını anlattı. M.E.Y. ile daha önce hiçbir husumetinin olmadığını ifade eden Tekinkaya şunları söyledi:"Oğlumla Küdür tarafına gidecektik. Kavşakta durduk, cadde o saatte işlekti. Sonra bir araç yanımda yer varken arkamda durdu. Sürekli taciz edici şekilde kornaya bastı. 8-10 defa kornaya bastı, bende o sırada yola çıkamadım. Oğlumda daha sonra kolunu çıkardı, 'yolu görmüyor musun' dedi. Biz çıktık, yolun karşısına geçtik. Daha sonra yolumuzu kesti, direksiyonu arabanın önüne kırdı. Bana da kaza yaptıracaktı. Önümüzde durdu, arabadan indi."Şahsın araçla önünü kestikten sonra hakaret ettiğini iddia eden Tekinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sen dedi o kolu kime kaldırıyorsun dedi. Hakaret içerikli kelimeler kullandı. Oğlumda sen anneme nasıl böyle konuşursun diye sinirlendi. İtişmeye başladılar ama vurma olmadı bende aralarına girdim. Ben oğluma beni seviyorsan adama dokunma dedim. Oğlum beni dinledi o arada, sürekli saldırıyor ve bana 'mal karı' diyor. Görmüyor musun önünü yol senin geçsene diyor. Oğlumda senin karşında kadın var, senin annen bacın yok mu nasıl davranıyorsun dedi. Arabanın içinde karısı vardı, o da olanları seyrediyordu. Bende kadına kocanı al götür buradan dedim."M.E.Y.'nin boğazını sıkıp kendisini yere attığını söyleyen Tekinkaya, "O şahıs boynumdan tuttu beni yukarı kaldırarak, çarpa vaziyetinde yere itti. Ben öyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Birden sırtımın üzerine düştüm, nefessiz belli bir süre yattım. Bir defa bu kadın öldü mü kaldı mı diye bakmadı. Polisi aradık polis lafını duyunca hemen kaçtılar. Eşim geldi, hastaneye gittik. Darp raporu aldık. Kuyruk kemiğim yamulmuş. Bu durum benim işimi etkiliyor. Şikayetçi olduk, gerekli yasal işlemleri başlatacağız" dedi.