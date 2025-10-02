Video Yaşam Bolu'da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video
Bolu'da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video

02.10.2025 | 11:00

Bolu-Mudurnu kara yolunda hastaneye gitmek üzere Beypazarı’ndan yola çıkan yaşlı çift, otomobilin kontrolden çıkmasıyla yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Yazılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beypazarı'ndan Bolu'ya hastaneye gitmekte olan Ali Ünal idaresindeki 44 BA 224 plakalı otomobil, Yazılar köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yamaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Ali Ünal ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Şerife Ünal yaralandı. Kazada ağır yaralanan Şerife Ünal ile sürücü Ali Ünal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şerife Ünal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak jandarma ekipleri tarafından sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

