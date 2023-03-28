Bursa'da iftar sonrası alacak-verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü | Video
Bursa'da daha önceden aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İpek'in cansız bedeni olay olay yerine inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemelerde şüpheliyi kısa sürede belirleyerek kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet G. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Öte yandan İbrahim İpek'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Bursa'da iftar sonrası alacak-verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü | Video 28.03.2023 | 13:01
06:53
Su borusu asfaltı böyle patlattı, 7 katlı bina şelaleye döndü | Video 28.03.2023 | 12:50
05:13
00:36
Terör örgütüne operasyon: 4 gözaltı… | Video 28.03.2023 | 10:25
00:21
Değnekçiler suçüstü yakalandı | Video 28.03.2023 | 10:25
04:27
06:00
02:12
Çocukları sopa ile döven servis şoförü adliyeye sevk edildi | Video 28.03.2023 | 10:36
00:52
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 şahıs tutuklandı | Video 28.03.2023 | 10:19
01:34
Tankerin çarptığı traktör ters döndü; 1 ağır yaralı | Video 28.03.2023 | 10:03
02:13
Mersin'de fuhuş operasyonu: 2'si ev hapsi, toplam 13 tutuklu | Video 28.03.2023 | 10:03
03:38
Depremin vurduğu Hatay’da göç eden turnalardan görsel şölen | Video 28.03.2023 | 09:55
01:28
01:13
00:24
Cinayet sanığı serbest bırakıldı, dışarıda 2 kişiyi daha vurdu | Video 28.03.2023 | 09:18
02:59
Mahalleli drift atanlardan dert yandı, otomobil evin bahçesine düştü | Video 28.03.2023 | 09:14
02:01
02:02
Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı | Video 28.03.2023 | 08:43
01:07
Tırın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı | Video 27.03.2023 | 23:42
02:24
Kırmızı ışıkta geçtin kavgası: 1’i ağır üç yaralı | Video 27.03.2023 | 23:26