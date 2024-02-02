Büyükçekmece’de buzlanan yolda araç yan yattı | Video 02.02.2024 | 09:37 Büyükçekmece’de buzlanan yolda kayan araç yan yattı. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Karaağaç Mahallesi'nde sabah saat 08.30 sıralarında yaşandı. E.K. yönetimindeki içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Karaağaç Eskice Yolu'nda seyir halindeydi. Yoldaki buzlanma nedeniyle E.K. bir anda kontrolünü kaybetti. Araç aniden yan yattı. İçindeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.