Çalıştığı iş yerini soydu, iş yerinde yakaladılar | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kuaförden kaçak göçmen evine gizli geçit: Polisten 'şok evi' baskını 29.04.2022 | 08:25
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Seydikemer’de otomobil şarampole devrildi! 1 ölü 5 yaralı | Video 29.04.2022 | 01:50
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; çalıştığı iş yerinden çaldığı 146 bin 450 lira değerinde 49 adet cep telefonu kulaklığını 65 bin liraya satan hırsızın kimliğini kısa sürede tespit etti. Hırsız, Şişli Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri tarafından çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.