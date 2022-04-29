Video Yaşam Çalıştığı iş yerini soydu, iş yerinde yakaladılar | Video
Çalıştığı iş yerini soydu, iş yerinde yakaladılar | Video

Çalıştığı iş yerini soydu, iş yerinde yakaladılar | Video

29.04.2022 | 10:53

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; çalıştığı iş yerinden çaldığı 146 bin 450 lira değerinde 49 adet cep telefonu kulaklığını 65 bin liraya satan hırsızın kimliğini kısa sürede tespit etti. Hırsız, Şişli Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri tarafından çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi'ne bağlı olan 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin içerisindeki bir iş yerinden 146 bin 450 lira değerinde 49 adet cep telefonu kulaklığı çalınması üzerine detaylı bir inceleme başlattı. Şişli Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayı iş yerinde çalışan A.K.'nin (28) gerçekleştirdiği tespit edildi. İş yerinin kapanacağı dakikalarda ışıkların sönmesini fırsat bilerek reyonlarda bulunan kilitli dolapları açan A.K.'nin kulaklıkları çaldığı, piyasa değerinin altında satarak 65 bin lira haksız kazanç elde ettiği saptandı. A.K., Şişli Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri tarafından çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı ve "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. A.K. isimli hırsız "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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