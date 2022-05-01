Çalıştığı yeri soymuştu: Tutuklandı | Video

İstanbul'da çalıştıkları iş yerlerini soyan ve 70 bin liralık haksız kazanç sağlayan iki kişi güvenlik kamera görüntülerinden iz süren polisler tarafından çalıştıkları iş yerlerinde yakalandı.

İstanbul Polisi; çalıştıkları iş yerlerini soyan iki kişiyi hırsızlık anlarının yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinden iz sürerek çalıştıkları iş yerlerinde yakaladı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi'ne bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki bir iş yerinden 146 bin 450 lira değerinde 49 adet cep telefonu kulaklığı çalınması üzerine detaylı bir inceleme başlattı. Şişli Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayı, iş yerinde çalışan A.K.'nin (28) gerçekleştirdiği tespit edildi. İş yerinin kapanacağı dakikalarda ışıkların sönmesini fırsat bilerek reyonlarda bulunan kilitli dolapları açan A.K.'nin kulaklıkları çaldığı ve piyasa değerlerinin altında satarak 65 bin lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.

KASADAN BEŞ BİN LİRA ÇALDI

A.K., Şişli Polis Merkezi Suç Araştırma ve Önleme Bürosu Polisleri tarafından iş yerinde gözaltına alındı ve "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. A.K. adlı hırsız "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 26 yaşındaki F.E. de Güngören İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan ve çalıştığı iş yerinin kasasından beş bin lira çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden gerçek ortaya çıkınca iş yeri çalışanı F.E. de gözaltına alındı. F.E.'nin, bir müşteriden aldığı parayı kasaya koyarken fark ettirmeden kasadan aldığı paraları arka cebine koyduğu tespit edildi. Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan ve üzerinde 845 lira ile 21 dolar nakit para bulunan şüpheli F.E., "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.