Video Yaşam Çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenlere operasyon | Video
Çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenlere operasyon | Video

Çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenlere operasyon | Video

16.02.2025 | 13:22

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından iki farklı operasyon düzenlendi.İlk operasyonda, çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduran şahıslara yönelik olarak il genelinde üç farklı adreste baskın yapıldı. Operasyon sonucu, iki şüpheli şahıs yakalanırken, bir şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Şüphelilere, Türk Ceza Kanunu'nun 226/3 maddesi kapsamında "Çocuk Müstehcenliği" suçundan adli işlem uygulandı. İkinci operasyonda ise yasa dışı bahis reklamı yapan fenomen şahıslara yönelik olarak bir adreste yapılan çalışmalar sonucunda, bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliye, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Her iki operasyon da suçla mücadelede kararlılıkla sürdürülürken, güvenlik güçleri suçlulara yönelik gerekli yasal işlemleri başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köpeğin ayaklarını bağlayıp çöpe atan kadın kameraya yakalandı | Video 00:47
Köpeğin ayaklarını bağlayıp çöpe atan kadın kameraya yakalandı | Video 16.02.2025 | 13:56
Hatay’da deniz 20 metre çekildi | Video 03:45
Hatay'da deniz 20 metre çekildi | Video 16.02.2025 | 13:22
Çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenlere operasyon | Video 00:24
Çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenlere operasyon | Video 16.02.2025 | 13:22
Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişanı için geliyormuş | Video 04:45
Kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er, nişanı için geliyormuş | Video 16.02.2025 | 12:19
Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis | Video 04:52
Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis | Video 16.02.2025 | 12:17
Kocası tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın: Cezaevinden çıkarsa, beni sağ bırakmaz diye korkuyorum | Video 06:49
Kocası tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın: "Cezaevinden çıkarsa, beni sağ bırakmaz diye korkuyorum" | Video 16.02.2025 | 10:40
Ünlü isimlerin geldiği film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar | Video 02:17
Ünlü isimlerin geldiği film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar | Video 16.02.2025 | 10:39
Çeşmeden 10 dakika su içen tekir kediyi görenler İçi yanmış dedi | Video 04:08
Çeşmeden 10 dakika su içen tekir kediyi görenler "İçi yanmış" dedi | Video 16.02.2025 | 10:39
Ankara’da barajlar alarm veriyor | Video 03:14
Ankara’da barajlar alarm veriyor | Video 16.02.2025 | 10:39
Yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı, ters yöne girip otobüse çarptı | Video 00:12
Yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı, ters yöne girip otobüse çarptı | Video 16.02.2025 | 09:57
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı | Video 05:01
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı | Video 16.02.2025 | 09:57
Kazada ağır yaralanan genç kız, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video 01:58
Kazada ağır yaralanan genç kız, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video 16.02.2025 | 09:57
Uykusu kaçan ayılar, 9 kiloluk levrekleri afiyetle midelerine indirdi | Video 03:56
Uykusu kaçan ayılar, 9 kiloluk levrekleri afiyetle midelerine indirdi | Video 16.02.2025 | 09:57
Tehdit, şantaj ve sahte senetle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 5 gözaltı | Video 02:27
Tehdit, şantaj ve sahte senetle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 5 gözaltı | Video 16.02.2025 | 09:56
Yola kaçan topunu almak isteyen çocuğa araç çarptı | Video 00:28
Yola kaçan topunu almak isteyen çocuğa araç çarptı | Video 16.02.2025 | 08:41
Polis memuru eski kayınpederini vurmuştu: Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 01:09
Polis memuru eski kayınpederini vurmuştu: Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 16.02.2025 | 08:41
Maltepe’de trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 01:43
Maltepe'de trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 16.02.2025 | 08:40
Eyüpsultan’da alev alan araçta patlamalar peş peşe geldi | Video 04:31
Eyüpsultan'da alev alan araçta patlamalar peş peşe geldi | Video 16.02.2025 | 08:40
Tuzla’da kolonlarında çatlak tespit edilen bina boşaltıldı | Video 04:20
Tuzla'da kolonlarında çatlak tespit edilen bina boşaltıldı | Video 16.02.2025 | 08:40
Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı: Kar ve soğuk hava geri mi dönüyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video 04:11
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Kar ve soğuk hava geri mi dönüyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video 15.02.2025 | 16:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA