Çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan fenomenlere operasyon | Video
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocukların müstehcen görüntülerini izleyen ve bulunduranlar ile yasa dışı bahis reklamı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
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