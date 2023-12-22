Video Yaşam Çorum'da feci kaza: Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video
Çorum'da feci kaza: Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video

Çorum'da feci kaza: Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video

22.12.2023 | 14:01

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Alaca-Zile karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zile istikametinden Alaca istikametine seyir halinde olan Ufuk Şahin yonetimindeki otomobil Çoprasık köyü yakınlarında İsmail Önel yönetimindeki ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sürücüler ve otomobilde bulunan Güllü Ş., Aynur D. ve Murat Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçtan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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