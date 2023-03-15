Depremden sonra sel vurdu: Adıyaman'da felaketi SABAH görüntüledi | Video

Deprem bölgesini bu kez de sel fekaleti vurdu. Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokaklar dereye dönerken, TIR ve otomobiller karton kutu gibi sürüklendi. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, itfaiye ekipleri, AFAD, emniyet, jandarma, evlerinde ve yollarda mahsur kalanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. SABAH, son 24 saatte metrekareye 136 mm yağışın düştüğü Adıyaman'da sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi.