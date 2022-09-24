Diyarbakır merkezli 6 ilde “Veri Avı Operasyonu” | Video

Diyarbakır merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya’nın da bulunduğu “Veri Avı Operasyonu”nda 10 hacker gözaltına alındı. Elde ettikleri haksız kazançla lüks bir hayat sürdükleri çete üyesi 6 kişi, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkezli Veri Avı Operasyonunda yaşları 15 ile 20 arasında değişen hacker çetesi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu, hacker çetesinin sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerini çaldıkları tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir internet üzerinden yaptıkları takipler neticesinde operasyon düğmesine basıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Antalya'da 90 polisin katılımıyla yapılan operasyon sonucunda, 10 hacker çete üyesi suç unsuru materyallerle yakalandı. Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin elde ettikleri haksız kazançla lüks bir hayat sürdükleri ortaya çıktı. Diyarbakır'a getirilerek sorgulanan hacker çetesi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.