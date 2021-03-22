Video Yaşam Efes Antik Kenti 2 bin 500 yıl sonra denizle buluşuyor | Video

Efes Antik Kenti 2 bin 500 yıl sonra denizle buluşuyor | Video

Efes Antik Kenti 2 bin 500 yıl sonra denizle buluşuyor | Video
22.03.2021 | 12:17

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Efes Antik Kentini 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak "Efes Antik Kanal Projesi" devam ederken, ilk etap çalışmalarını yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, şu ana kanal girişi ve yat limanı için 414 fore kazık çakıldığını açıkladı. Çınar, "Proje Efes’in ününe ün katacak" dedi

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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın "35 İzmir" projesi arasında yer alan ve ülke turizmine büyük katkı sağlaması planlanan Efes Antik Kanal Projesi inşaatı devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Efes Antik Kentini 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak projenin ilk etabı kapsamında, antik kanal girişi ve Pamucak sahilinde planlanan yat limanına fore kazık çakma işlemleri sürüyor. Çalışmaların son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, şu ana kadar 414 fore kazık çakıldığını söyledi.

Çınar, "Efes Antik Kanal Projesinin birinci ebatı Pamucak sahilinden Kuşadası-İzmir yolu üzerindeki alanı kapsıyor. Bu alana 600 metre uzunluğunda kanal ve teknelere kısa süreli konaklama imkanı sağlayacak 100 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir yat limanı inşa edilecek. Şu anda kanal ve yat limanın yan duvarlarına fore kazık çakma işlemlerimiz sürüyor" diye konuştu.

1 metre çapındaki kazıkların 15 ve 21 metre derinliğe çakıldığını kaydeden Birol Çınar, şuana kadar bin 394 kazıktan 414'ünün çakıldığını açıkladı. Çınar, "Proje tamamlandığı zaman Efes ününe ün katacak" diye konuştu.

PROJE İKİ ETAPTAN OLUŞUYOR
Efes Antik Kentini yeniden denizle buluşturacak proje iki etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında; 600 metre uzunluğunda giriş kanalı, mendirek yapısı, yat limanı ve giriş kanalı üzerinde araç ve yaya köprüsü inşa edilecek. İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanına kadarki alanın temizlenecek ve tarihi özelliklere uygun inşa edilecek teknelerin antik kente kadar gelmesi sağlanacak. Kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenecek ve çevresi yeniden düzenlenecek.

ANTİK KENTE ANTİK TEKNELERLE YOLCULUK EDİLECEK
Efes Antik Kenti ve limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında yer alıyordu. Ancak 2 bin 500 yıl içerisinde Küçük Menderes ve Marnas Çayının getirdiği alivyonlar nedeniyle denizden 9 km uzaklaştı ve bugünkü halini aldı. 2 bin 500 yıl sonra antik kente, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak. Efes'e her yıl gelen turist sayısı artması beklenirken, Efes Türkiye'nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelecek.

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