Video Yaşam Erzincan'da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video
Erzincan'da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video

Erzincan'da iki grup arasındaki kavga kameraya yansıdı | Video

05.10.2022 | 08:54

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Erzincan’da iki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Erzincan merkez Barış Manço Parkı içerisinde yaşandı. Alınan bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup tartışmaya başladı. Daha sonra bir taraf ayrılmak isterken diğer taraftan bir kişi arka cebinden çıkardığı çakıyla saldırı girişiminde bulundu. Bunun üzerine iki taraf arasında tekme tokatlı çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu sırada bir büfenin yanında bulunan şemsiyenin demir parçalarını söküp birbirlerine vuran şahısları vatandaşlar araya girerek ayırt etti.

Şahıslar polis gelmeden olay yerinden ayrılarak uzaklaştı.

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