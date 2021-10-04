Video Yaşam Esenyurt’ta feci ölüm: Telefonla oynayan çocuk 11. kattan düşerek can verdi | Video
Esenyurt’ta feci ölüm: Telefonla oynayan çocuk 11. kattan düşerek can verdi | Video

Esenyurt’ta feci ölüm: Telefonla oynayan çocuk 11. kattan düşerek can verdi | Video

04.10.2021 | 09:44

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Esenyurt’ta 13 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu 11’inci kattaki evlerinin penceresinin önünde telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre. C.D. isimli 13 yaşındaki yabacı uyruklu kız çocuğu, site içinde 11. katta bulunan evlerinin penceresinin önünde telefonla oynarken, pencereden kaldırıma düştü. Kanlar içinde yerde yatan çocuğu görenler hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hızla hastaneye kaldırdı. 13 yaşındaki C.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri de küçük kızın düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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