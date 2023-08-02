Esenyurt'ta yaşanan korkunç cinayete ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı: 2 ay önce dükkana gelip kavga çıkarmış! | Video
Esenyurt’ta iki kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı iş yerinde, olaydan yaklaşık 2 ay önce de kavganın yaşandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Servet Ö.'nün 2 ay önce aynı dükkanı basarak kavga çıkardığı ve şahsın ayağından yaralandığı görüldü.
2 AY ÖNCE DE DÜKKANDA KAVGANIN YAŞANDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yaklaşık 2 ay öncesine ait görüntüde, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen'in iş yerine gelen Murat Ö.'nün kardeşi Servet Ö. ile tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada orada bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Ö.'yü yaralı halde dışarıya çıkartıyor.
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