Esra Erol sayesinde 18 yıl sonra ağabeyine kavuşmuştu! Esra Erol’da şoke eden ihbar ortalığı karıştırdı! | Video
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ATV’nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da geçtiğimiz hafta Hayat Bayram’ın hikayesi Türkiye’nin bir anda gündemine oturdu. Doğduğu gün başka bir aileye evlatlık verilen ve 18 yıldır ailesini arayan Hayat Bayram, Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi kısa sürede Hayat’ın ailesine ulaştı. Geçtiğimiz gün 18 yıldır hiç görmediği ağabeyine ulaşan Hayat, bugün de babasına kavuşmayı umuyordu. Ancak programa gelen ihbar herkesi şaşkına çevirdi. İşte ayrıntılar!