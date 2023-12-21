Feci kaza kamerada! Otomobile çarpan kamyonet takla attı: 1 ölü | Video
Mersin'de meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturmanı devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre yavaş bir şekilde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile seyir halinde iken, GMK Bulvarı üzerinde hızla gelen kamyonet yandan çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyonet ise takla atıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Nusaybin’de motosiklet sürücüsü 13 yaşındaki çocuğa çarptı! 2 yaralı | Video 21.12.2023 | 14:52
09:47
Marketteki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! | Video 21.12.2023 | 13:39
01:31
Maltepe E 5'te araç bariyerlere girdi: 2 yaralı | Video 21.12.2023 | 14:13
00:55
Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 kişi yakalandı | Video 21.12.2023 | 14:11
02:06
Şanlıurfa’da uygulamaya takılan 72 motosiklet trafikten men edildi | Video 21.12.2023 | 14:04
00:07
Feci kaza kamerada! Otomobile çarpan kamyonet takla attı: 1 ölü | Video 21.12.2023 | 13:36
05:25
Sultangazi'de büfeye 3. kez silahlı saldırı kamerada | Video 21.12.2023 | 10:35
01:27
Çıkan kavgada husumetlisini boynundan bıçakladı | Video 21.12.2023 | 12:28
00:20
Liseli gencin trafikte tehlikeli anları kamerada | Video 21.12.2023 | 12:28
11:16
05:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Aralık 2023 Perşembe atv izle! | Video 21.12.2023 | 11:38
00:37
İstanbul'da gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı | Video 21.12.2023 | 10:29
00:46
Malatya’da kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.12.2023 | 11:22
05:25
Sultangazi'de büfeye silahlı 3. saldırı kamerada | Video 21.12.2023 | 10:52
05:39
Anne-babalar dikkat! Uzman psikologdan ‘Mavi Bebek’ uyarısı | Video 21.12.2023 | 10:47
03:00
Çankırı’da kan donduran cinayet! Babasını öldürüp sobada yaktı | Video 21.12.2023 | 10:19
01:24
00:49
Adana'da torbacı operasyonu: 2'si kadın 3 kişi yakalandı | Video 21.12.2023 | 10:11
00:50
Jandarmadan nefes kesen eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video 21.12.2023 | 09:58