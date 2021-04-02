Video Yaşam Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence yapan şahsı 'mama bağışı' şartıyla affetti

Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence yapan şahsı 'mama bağışı' şartıyla affetti

Gaziantep'te çivili sopayla kediye işkence yapan şahsı 'mama bağışı' şartıyla affetti
02.04.2021 | 10:11

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Gaziantep'te, çivili sopayla kediye vurup işkence yapan, kendisine müdahale eden zabıta görevlisini de yaralayan Hüseyin Alpaslan tutuklandı.

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Ailesinin, şikayetini geri çekmesi için görüştüğü zabıta memuru İsmail Ali Türkan, sokak hayvanlarına bağış yapması şartıyla Hüseyin Alpaslan'ı affedeceğini söyledi. Hüseyin Alpaslan'ın babası Abdulmecit Alpaslan da oğlu adına Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan barınağa sokak hayvanları için mama bağışı yaptı.

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