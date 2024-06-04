Genç çifti Kapadokya tatili ayırdı: 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti | Video
İki gün önce dünya evine giren genç kadın, balayı tatili için geldiği Kapadokya’da hayatını kaybetti.
Eşinin ihbarı üzerine kaldıkları otele sağlık ekipleri sevk edildi. Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılan Nazlı Can Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nazlı Can Göksu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Göksu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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