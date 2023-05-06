Video Yaşam Hakim tarafından vurulmuştu, o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Hakim tarafından vurulmuştu, o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Hakim tarafından vurulmuştu, o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

06.05.2023 | 16:01

Çağlayan'da sara nöbeti geçirdiği iddia edilen bir adamın omzuna tutunduğu için kendisine saldırdığını düşündüğü hakim tarafından beylik tabancasıyla bacağından vurulduğu anlar kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kağıthane Çağlayan'da dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir soruşturmayla ilgili cadde üzerine keşfe gelen 12. İcra Hukuk Mahkemesi Başkanı F.Ö. (39), inceleme yapmaya başlamıştı. O esnada mahallelinin de tanıdığı Ali İhsan Y. (64), iddiaya göre kaldırımda sara krizi geçirmişti. Krizin verdiği panikle adam hakimin omzunu tutunca, genç hakim saldırıya uğradığını düşünüp beylik tabancasını çekmişti. Genç hakim omzunu tutan adamı bacağından tek el ateş ederek yaralamıştı. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı. Adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise olay yerine bir süre çalışma yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yıldırım'ın önce şoföre sonra hakime tutunmaya çalıştığı görülüyor.

"İLACI KULLANINCA FENALAŞIYOR VE BİRİNE TUTMA VE SALDIRMA HİSSİ OLUŞUYOR"
Olayla ilgili konuşan Müjdat Selvi, "Çok uzun zamandan beri komşumuz olan Ali İhsan bey sara hastası rahatsız biri. Aniden sara krizi geçiriyor ve ilaç kullanıyordu. İlacı kullanınca fenalaşıyor ve birine tutma ve saldırma hissi oluşuyor. Uzun yıllardır bu mahallede olduğumuz için onun huyunu biliyoruz. Burada yanılmıyorsam bir savcımıza fiziksel bir yönlenme olmuş. O da kendisine bir saldırı olacağını düşündüğü için bacağından vurmuş. Kendisi komşumuz olduğu için yakından tanıyoruz. Samimi bir insandır öyle saldırı yapacak biri değil. Hastalığından dolayı üzücü bir hadise gerçekleşti. Şu an kendisi hastanede tedavi altında bundan sonrası artık yargının işi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video 02:56
Düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp | Video 06.05.2023 | 16:13
Hakim tarafından vurulmuştu, o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:45
Hakim tarafından vurulmuştu, o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 06.05.2023 | 16:01
Türkiye’nin ilk yerli milli otomobili Togg, Polis arabası olarak ilk kez görüntülendi | Video 03:09
Türkiye’nin ilk yerli milli otomobili Togg, Polis arabası olarak ilk kez görüntülendi | Video 06.05.2023 | 14:48
Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 03:05
Cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.05.2023 | 14:44
Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video 00:45
Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video 06.05.2023 | 14:45
Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira… | Video 00:52
Suçüstü yakaladılar… Piyasa değeri 3.5 milyon lira… | Video 06.05.2023 | 14:36
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: Aracını üzerlerine sürüp adamı öldürdü | Video 02:41
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: Aracını üzerlerine sürüp adamı öldürdü | Video 06.05.2023 | 13:27
Gelin ve damat dış çekim için TCG Anadolu’yu tercih etti | Video 06:57
Gelin ve damat dış çekim için TCG Anadolu'yu tercih etti | Video 06.05.2023 | 13:08
Gaziosmanpaşa’da taşlı, sopalı kavga mahalle savaş alanına döndü | Video 02:59
Gaziosmanpaşa'da taşlı, sopalı kavga mahalle savaş alanına döndü | Video 06.05.2023 | 12:56
Mersin’de fırtına ve hortum: Biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seraları parçaladı | Video 01:24
Mersin'de fırtına ve hortum: Biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seraları parçaladı | Video 06.05.2023 | 12:33
Antalya’da sağanak hayatı felç etti, araçlar yollarda mahsur kaldı | Video 01:39
Antalya’da sağanak hayatı felç etti, araçlar yollarda mahsur kaldı | Video 06.05.2023 | 12:31
Kontrolden çıkan otomobil refüje girip 50 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:18
Kontrolden çıkan otomobil refüje girip 50 metre sürüklendi: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.05.2023 | 12:22
Polisin sigara ve içki operasyonunda nereye kaçacaklarını şaşırdılar | Video 00:47
Polisin sigara ve içki operasyonunda nereye kaçacaklarını şaşırdılar | Video 06.05.2023 | 12:22
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yola geçerek dereye uçtu: 1 ölü | Video 02:01
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yola geçerek dereye uçtu: 1 ölü | Video 06.05.2023 | 11:35
Nusaybin-Midyat Karayolunda devrilen TIR, hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 00:08
Nusaybin-Midyat Karayolunda devrilen TIR, hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 06.05.2023 | 11:35
Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 03:00
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 06.05.2023 | 11:09
İstanbul’da siber operasyonu: 11 gözaltı | Video 00:51
İstanbul’da siber operasyonu: 11 gözaltı | Video 06.05.2023 | 11:08
Pelikan ailesi Kars Barajı’nda görüntülendi | Video 03:04
Pelikan ailesi Kars Barajı’nda görüntülendi | Video 06.05.2023 | 10:56
Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 01:14
Yolcu otobüsünde 25 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 06.05.2023 | 10:57
Firari FETÖ üyesi 2 şahıs Konya’da yakalandı | Video 01:10
Firari FETÖ üyesi 2 şahıs Konya’da yakalandı | Video 06.05.2023 | 10:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA