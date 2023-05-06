Hakim tarafından vurulmuştu, o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Çağlayan'da sara nöbeti geçirdiği iddia edilen bir adamın omzuna tutunduğu için kendisine saldırdığını düşündüğü hakim tarafından beylik tabancasıyla bacağından vurulduğu anlar kameralara yansıdı.
O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına almıştı. Adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise olay yerine bir süre çalışma yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yıldırım'ın önce şoföre sonra hakime tutunmaya çalıştığı görülüyor.
"İLACI KULLANINCA FENALAŞIYOR VE BİRİNE TUTMA VE SALDIRMA HİSSİ OLUŞUYOR"
Olayla ilgili konuşan Müjdat Selvi, "Çok uzun zamandan beri komşumuz olan Ali İhsan bey sara hastası rahatsız biri. Aniden sara krizi geçiriyor ve ilaç kullanıyordu. İlacı kullanınca fenalaşıyor ve birine tutma ve saldırma hissi oluşuyor. Uzun yıllardır bu mahallede olduğumuz için onun huyunu biliyoruz. Burada yanılmıyorsam bir savcımıza fiziksel bir yönlenme olmuş. O da kendisine bir saldırı olacağını düşündüğü için bacağından vurmuş. Kendisi komşumuz olduğu için yakından tanıyoruz. Samimi bir insandır öyle saldırı yapacak biri değil. Hastalığından dolayı üzücü bir hadise gerçekleşti. Şu an kendisi hastanede tedavi altında bundan sonrası artık yargının işi" dedi.
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