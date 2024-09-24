Video Yaşam Hamile kadını sokak ortasında döven şahsın yargılanmasına başlandı | Video
Hamile kadını sokak ortasında döven şahsın yargılanmasına başlandı | Video

Hamile kadını sokak ortasında döven şahsın yargılanmasına başlandı | Video

24.09.2024 | 13:52

Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı 5,5 aylık hamile kadını sokak ortasında sopayla darp eden Yılmaz Akman'ın 6 buçuk yıl hapis cezası ile yargılanmasına başlandı. Çok sayıda avukat tarafından temsil edilen Mağdur Sude Naz A. ile görgü tanıklarının dinlendiği duruşmada sanık Yılmaz Akman'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 18 Ekim tarihine ertelendi.

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16 Ağustos tarihinde Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz A. (19) sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz A.'yı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına çocuğunun ve vatandaşların gözü önünde şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca Sude Naz A.'ya vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık Yılmaz Akman'ın ceza davasına bugün Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Sanık Yılmaz Akman ile görüntülü sistem SEGBİS ile cezaevinden mahkemeye bağlantı kurulurken, Manisa Baro temsilcileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı avukatlar da duruşmayı takip etti.

Sanık Yılmaz Akman verdiği ifadesinde o gün olayı alkolün etkisi ile yaptığını ve pişman olduğunu belirtirken, Sude Naz ise yaptığı Yılmaz Akman'ın kendisiyle 4 yıllık dini nikahlı olarak yaşadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve kendi aralarında dini nikahın olmadığını ve bir yıl önce ayrı evlerde yaşamaya başladıklarını anlattı. Sude Naz A, "Bir sene öncesi öne kadar ayrı evlerde yaşamaya başladık. Engelli olan oğlumla beraber o gün çarşıya çıkmıştık. Bizim yanımıza geldi sonra abisine bizi eve bırakır mısın dedim. O gün köye gitmemizi istedi ısrar etti bunun üzerine araçtan indim ve bu olay gerçekleşti. Tutukluluk halinin devamını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti diğer görgü tanıklarının dinlenmesi ve adli tıptan gelecek olan rapor için duruşmayı 18 Ekim tarihine ertelerken, sanık Yılmaz Akman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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