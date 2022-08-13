Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular | Video

İstanbul’da bir kişi; girdiği adresten çaldığı kontak anahtarıyla sokakta park halinde olan arabayı çalarak kaçtı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hem hırsızı yakaladı hem de aracı bularak sahibine teslim etti.

Sancaktepe İlçesi'ne bağlı olan Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir adrese giren bir kişi; sokakta park halinde olan aracın kontrol anahtarını çalarak adresten ayrıldı. Y.E.Y. isimli hırsız, aracı da çalarak kaçtı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri hem kimliğini kısa süre içerisinde tespit ettikleri hırsızı yakaladı hem de çaldığı aracı bularak sahibine teslim etti. Y.E.Y. isimli hırsız "Evden Hırsızlık" ve "Otodan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.