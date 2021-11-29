Hülya Avşar sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı | Video

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O Ses Almanya’ya damga vuran Zeynep Avcı çeyrek finalde | Video 29.11.2021 | 13:21
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Jandarmanın müdahalesi bir canı hayatta tuttu. O anlar kamerada | Video 29.11.2021 | 13:22
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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı! | Video 29.11.2021 | 13:07
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Bölücü örgütün hücrelerine baskın! 10 adreste yakalandılar | Video 29.11.2021 | 13:05
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Denizli'de fırtına kapı önündeki cips paketlerini böyle savurdu | Video 29.11.2021 | 12:58
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Uzun bir aradan sonra İstanbul'da ilk kez Maslak 1453'te bulunan Yeni Gazino'da sahne alan Hülya Avşar, hayranlarıyla buluştu. Saatler öncesinden rezervasyonların dolduğu mekanda hayranlarının karşısına Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli elbise ile çıkan Avşar, düzgün fiziği ile görenleri kendine hayran bıraktı. Misafirleriyle sohbet de eden Hülya Avşar "Ben artık sevmeyeceğim, siz sevmeye devam edecek misiniz? diyerek 'Artık Sevmeyeceğim' şarkısını sevenleriyle birlikte seslendirdi.