Video Yaşam Iğdır'da doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor | Video
Iğdır'da doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor | Video

Iğdır'da doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor | Video

31.05.2022 | 10:28

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki göl, ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşilliğe büründü, göl güzelliği ile göz kamaştırıyor.

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve Iğdır merkeze yaklaşık olarak 48 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası Üçkaya köyündeki göl, ilkbahar mevsimi ile adeta görenleri kendine hayran bırakıyor. İçerisinde yüzen adacıkların yer aldığı, 1500 rakımdaki göl, her mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Havadan görüntülenen göl, güzelliği ile olduğu kadar etrafındaki ağaçlar, sazlıklar ve birbirinden farklı bitki örtüsüyle ile de ilgi çekiyor. Göl ayrıca birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

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