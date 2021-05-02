Video Yaşam İki çocuğun, kediyi bayıltana kadar şiddet uyguladığı anlar kamerada | Video

İki çocuğun, kediyi bayıltana kadar şiddet uyguladığı anlar kamerada | Video

İki çocuğun, kediyi bayıltana kadar şiddet uyguladığı anlar kamerada | Video
02.05.2021 | 11:50

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İzmir'in Konak ilçesinde, bir kafeteryanın kapısı açık bırakılan cam balkon kısmına sığınan sokak kedisine, 2 çocuk tarafından bayılana kadar dövülüp, işkence yapıldı. O anların işyerinin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendiği ortaya çıktı.

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Konak'ın Hatay semtinde kafeterya işleten Gökben Kırdı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmesinin cam balkon olan bölümünün kapısını sokak kedilerinin barınabilmesi için aralık bırakıp, içine mama ve bir de kedi yatağı koydu. Kırdı'nın aralık bıraktığı kapıdan 29 Nisan gecesi içeri giren 9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 çocuk, buradaki sokak kedisine önce ellerine geçirdikleri bir örtü ve kedi yatağı ile ardından da bir kütük ile vurup, tekmeleyerek işkence yaptı. Zavallı hayvan bayılırken, 2 çocuk aralık bırakılan kapıyı kapatıp, kaçtı. Kırdı, ertesi gün işyerini kontrole geldiğinde ortalığın darmadağın edildiğini görünce şaşkınlık yaşadı. İçeri girdiğinde baygın halde bir sokak kedisi buldu.

Önce hırsız girdiğini düşünen Kırdı, güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde 2 çocuğun içeri sığınan kediye işkence yaptığını fark etti. Kırdı, baygın haldeki kediyi evine götürüp, gerekli tedavisini yaptı. Kırdı, kedinin dövülüp, işkence yapıldığı o anların güvenlik kamerası görüntülerini, "Onların ağızları ve dilleri yok ama ben sesiz kalmayacağım. Elimden geleni yapacağım" notuyla sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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