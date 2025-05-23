Video Yaşam İnan Kıraç'ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
İnan Kıraç'ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

İnan Kıraç'ı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

23.05.2025 | 13:53

İş insanı İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan şoförü Barış C. İle refakatçileri Kamil İ. ile Ali Ş. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yıllardır yanında çalıştıkları İnan Kıraç'ı kaçırmadıklarını belirten şüpheliler "Bize hastanede kalmak istemediğini söyledi. Birlikte çıktık. 'Bas gaza, şehir dışına çıkalım' deyince hareket ettik. Yolda iddiaları duyunca geri eve döndük" dedikleri öğrenildi.

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Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gece gözaltına alınan Barış C. İle Kamil İ. ve Ali Ş.'nin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Uzun yıllar İnan Kıraç'ın yanında şoför olarak çalıştığını söyleyen Barış C.'nin kaçırma iddialarının asılsız olduğunu söylediği öğrenildi. Barış C., İnan Kıraç'ın hastaneden ayrılmak istediğini söylediğinde hep birlikte aşağı indiklerini anlatarak "Otomobile indik. Bizi durdurmak isteyen kişiler vardı. İnan Bey 'bas gaza, şehir dışına çıkalım' deyince ben de bastım. Oradan ayrıldık" dediği öğrenildi. Patronu İnan Kıraç'ın Antalya'ya gitmek istediğini anlatan Barış C., "Yola çıktık. Ancak yolda telefon geldi. Bu sırada İnan Kıraç uyuyordu. Onu uyandırıp durumu anlattık. Eve dönmeye karar verdik. Birlikte eve geldik" dedi. Diğer şüphelilerin de benzer şekilde ifade verdikleri öğrenildi.

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'adam kaçırma' iddiaları ile adliyeye sevk edildiler.

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