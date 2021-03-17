İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu şüpheli İstanbul’da yakalandı | Video
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şüpheli, İstanbul polisinin yaptığı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Azerbaycan ve İran’da dolandırıcılık olaylarına karıştığı ileri sürüldü.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İnterpol tarafından Azerbaycan ve İran'da gayrimenkul işlerinde "dolandırıcılık" suçundan hakkında arama kararı bulunan İran uyruklu Farzad F.'nin (41), Şişli ilçesinde olduğuna dair bilgi alınca çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışma neticesinde şüphelinin Şişli'de bir ev kiralayıp ailesi ile yaşadığı tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri evi takibe aldı. 17 Mart Çarşamba günü şüphelinin sabah saatlerinde evden çıkmasıyla birlikte İnterpol'ün aradığı Farzad F. olduğunu belirlendi. Ekiplerin çalışması neticesinde gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Foroozanmehr'in İran ve Azerbaycan'da birçok inşaat işi yaptığı, bu sırada bazı kişileri dolandırdığı iler sürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildi.