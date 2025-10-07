İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video
İrlandalı sporcu Michael Moranmm ve tandem pilotu Ayşenur Katırcı, Erzincan Ergan Dağı’nda 2 bin metre yükseklikten wingsuit atlayış gerçekleştirerek nefes kesen anlar yaşattı.
İrlandalı sporcu Moranmm, Erzincan'a ikinci kez geldiğini belirterek, "Daha önce kış mevsiminde burada atlayış yapmıştım. O zaman çok kalabalıktı ve harika bir deneyimdi. Bu kez yazın da Ergan Dağı'nı görmek istedim. Yaz aylarında da çok keyifli bir atlayış gerçekleştirdim." dedi.
Tandem pilotu Ayşenur Katırcı ise serbest atlayış sporuna olan ilgisini vurgulayarak, "Erzincan Havacılık Kulübü'nün davetiyle buradayız. Ergan Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 1900 metre yükseklikten gerçekleştirdiğim atlayış benim için çok özel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.
