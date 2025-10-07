İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 07.10.2025 | 08:46 İrlandalı sporcu Michael Moranmm ve tandem pilotu Ayşenur Katırcı, Erzincan Ergan Dağı’nda 2 bin metre yükseklikten wingsuit atlayış gerçekleştirerek nefes kesen anlar yaşattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan Ergan Dağı, heyecan verici bir gösteriye sahne oldu. Erzincan Havacılık Kulübü'nün davetiyle kente gelen İrlandalı wingsuit pilotu Michael Moranmm ve tandem pilotu Ayşenur Katırcı, yaklaşık 2 bin metre irtifadan gerçekleştirdikleri atlayışla gökyüzünde adeta görsel bir şölen sundu.İrlandalı sporcu Moranmm, Erzincan'a ikinci kez geldiğini belirterek, "Daha önce kış mevsiminde burada atlayış yapmıştım. O zaman çok kalabalıktı ve harika bir deneyimdi. Bu kez yazın da Ergan Dağı'nı görmek istedim. Yaz aylarında da çok keyifli bir atlayış gerçekleştirdim." dedi.Tandem pilotu Ayşenur Katırcı ise serbest atlayış sporuna olan ilgisini vurgulayarak, "Erzincan Havacılık Kulübü'nün davetiyle buradayız. Ergan Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 1900 metre yükseklikten gerçekleştirdiğim atlayış benim için çok özel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.