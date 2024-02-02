İşlediği cinayet sonrası elleri cebinde çıkmıştı, kelepçeli adliyeye girdi | Video
Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Semra Kocaman'ın kolundaki bilezikleri yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, işlediği cinayetin ardından evden elleri cebinde çıkan ve emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şahıs elleri kelepçeli adliyeye sevk edildi.
BİLEZİKLERİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ
Olayın ardından emniyette sorguya alınan şüphelilerden N.B.'nin, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. N.B.'nin emniyette verdiği ifadesinde; kız arkadaşı F.K. ve babası M.K.'nin evde bulunmadığı zaman eve geldiğini, kız arkadaşının annesi Semra Kocaman'dan kolundaki bilezikleri istediğini ve Kocaman'ın bilezikleri vermeyince cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca Kocaman'a ait bileziklerden bazılarının da N.B.'nin üzerinden çıktığı bilgisine ulaşıldı.
RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Olayın ardından evden elleri cebinde çıkan ve gözaltına alınırken rahat tavırlar sergileyen N.B., soğukkanlılığı ile dikkatleri üzerine çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.B. adliyeye sevk edildi.
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