İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı | Video

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu devam ediyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre saat 01.20 itibariyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR
Gece saatlerinde etkili olan sis yoğunluğu gün içerisinde de devam ederken, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kapatıldı. Boğazda sis yoğunluğu devam ediyor.