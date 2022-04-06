Video Yaşam İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı | Video
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı | Video

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı | Video

06.04.2022 | 09:07

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bu gece saatlerinde Megakent'te yoğun bir sis etkili olmuştu. Etkili olan sis nedeniyle şehrin birçok noktasında göz gözü görmez hale gelmişti. Gece saatlerinde etkili olan sis İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre saat 01.20 itibariyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR
Gece saatlerinde etkili olan sis yoğunluğu gün içerisinde de devam ederken, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kapatıldı. Boğazda sis yoğunluğu devam ediyor.

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