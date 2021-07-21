İstanbul Esenyurt'ta sitenin girişinde yatan köpeği aracıyla ezen sürücü kamerada
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İstanbul Esenyurt'ta, geçen ay bir sitenin girişinde hafif ticari aracın üzerinden geçtiği 'Gece' isimli köpek, 25 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hafif ticari aracın köpeğin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücü ezdiği köpeği veterinere götürmek yerine bir saat boyunca izledi. Köpeğin sahibi Seda Gökmen, "Orada ezdiği köpek 60 kilo orada bir insanda olabilirdi. Hiç şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. 'Gece' ve 'Gece' gibi bilinmeze giren bütün canlar için adalet istiyorum" dedi.