İstanbul Havalimanı'nda 6 kilo 725 gram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü polis ekipleri havalimanı ve çevresinde kişilere yönelik denetimlerini gerçekleştirdiği esnada ikisi kadın diğeri erkek toplam üç şahsı durumundan şüphelenerek durdurdu. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan üç şahsa yapılan üst aramasında 6 kilo 725 gram kimyasal uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
Yolcuların yapılan ilk sorgularında uyuşturucu maddeyi aynı uçakla Tahran'dan beraber geldikleri Reza M.'den (32) temin ettiklerini itiraf etmelerinin ardından üç yolcu adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından ardından tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
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