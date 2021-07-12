İstanbul Küçükçekmece'de yangın!

Soın dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece'de boş bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı boş binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler itfaiye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.