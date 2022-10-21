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İstanbul merkezli 10 ilde

İstanbul merkezli 10 ilde "sağlık yolsuzluğu" operasyonunun detayları ortaya çıktı | Video

21.10.2022 | 12:33

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İstanbul merkezli 10 ilde yapılan ve 52 kişinin gözaltına alındığı sağlık yolsuzluğu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Operasyonda, 57 bin 851 kutu ilaç, 220 bin 896 miligram sıvı ilaç, 18 bin 536 adet intraket, 8 bin 965 adet line kablosu, bin 851 adet hasta önlüğü ile 1 oksijen tüpü ve çok sayıda kamu hastanelerinden kaçırılan çeşitli türde malzeme ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şebekenin, ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemeyi örgüte aktararak yabancı uyruklu kişilere sattığını ve bu yöntemle kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattığını belirlemiş, yürütülen soruşturma çerçevesinde 71 olay tespit edilmişti. Ortak hareket eden şebekeden 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüpheliden 52'si yakalanmıştı.
Operasyonun detaylarına ulaşıldı. Mali Polisin başlattığı operasyonda, 57 bin 851 kutu ilaç, 220 bin 896 miligram sıvı ilaç, 18 bin 536 adet intraket, 8 bin 965 adet line kablosu, bin 851 adet hasta önlüğü ile 1 oksijen tüpü ve çok sayıda kamu hastanelerinden kaçırılan çeşitli türde sarf malzemesine el konduğu aktarıldı. Polis, kamu zararının tespitine yönelik çalışmalarına devam ederken, firari 4 şüphelinin yakalanması için de operasyonların sürdüğü belirtildi.

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