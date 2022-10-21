İstanbul merkezli 10 ilde "sağlık yolsuzluğu" operasyonunun detayları ortaya çıktı | Video
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İstanbul merkezli 10 ilde yapılan ve 52 kişinin gözaltına alındığı sağlık yolsuzluğu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Operasyonda, 57 bin 851 kutu ilaç, 220 bin 896 miligram sıvı ilaç, 18 bin 536 adet intraket, 8 bin 965 adet line kablosu, bin 851 adet hasta önlüğü ile 1 oksijen tüpü ve çok sayıda kamu hastanelerinden kaçırılan çeşitli türde malzeme ele geçirildi.
Operasyonun detaylarına ulaşıldı. Mali Polisin başlattığı operasyonda, 57 bin 851 kutu ilaç, 220 bin 896 miligram sıvı ilaç, 18 bin 536 adet intraket, 8 bin 965 adet line kablosu, bin 851 adet hasta önlüğü ile 1 oksijen tüpü ve çok sayıda kamu hastanelerinden kaçırılan çeşitli türde sarf malzemesine el konduğu aktarıldı. Polis, kamu zararının tespitine yönelik çalışmalarına devam ederken, firari 4 şüphelinin yakalanması için de operasyonların sürdüğü belirtildi.