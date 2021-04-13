Video Yaşam İstanbul Taksim'de turistlerden 4 bin dolar çalan hırsız taksi şoförü kamerada

İstanbul Taksim'de turistlerden 4 bin dolar çalan hırsız taksi şoförü kamerada

İstanbul Taksim'de turistlerden 4 bin dolar çalan hırsız taksi şoförü kamerada
13.04.2021 | 11:37

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İstanbul’da aracına binen üç kadın turistten birinin çantasından dört bin dolar çalan ticari taksi sürücüsü ve suç ortağı yakalandı. Dolandırıcılık ve yankesicilik suçlarından ötürü sabıkası bulunan ticari taksicinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlar araç içi kamerasına yansıdı. Taksici tutuklandı.

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Çeçenistan uyruklu kadın turist E.S. ve iki kadın arkadaşı; 14 Mart Pazar günü Fatih İlçesi'nde bulunan Eminönü Otobüs Durakları'ndan Taksim'e gitmek üzere saat 13.30 sıralarında bir ticari taksiye bindi. İddialara göre üç turist; gidecekleri yeri söyledi ve taksinin sürücüsü K.P. (30) ile 30 lira karşılığında anlaştı.

Ticari taksinin sürücüsü K.P., yan koltuğunda oturan ve kendisine ödeme yapan E.S. adlı kadının verdiği para için "Yıpranmış" dedi ve parayı kabul etmedi. Taksi sürücüsü K.P., cüzdanından yeni para çıkarmaya çalışan E.S. isimli mağdur turistin çantasından el çabukluğu ile dört bin dolar parasını aldı. Taksicinin yankesicilik suretiyle hırsızlık yaptığı o anlar ticari taksi içerisindeki araç içi kamerasına yansıdı. İkili arasında yaşanan arbede sonrası E.S. isimli kadın turist ve arkadaşları araçtan indi.

HIRSIZ TAKSİCİ İKİ SUÇTAN SABIKALI ÇIKTI

Taksi sürücüsü K.P., aracına aldığı C.D. (44) isimli arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Suç ortağı olduğu iddia edilen C.D. ile konuşan taksi sürücüsü K.P., sol elindeki paraları montunun iç cebine koydu. O anlar da araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Mağdur turist E.S. hemen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Olayla ilgili soruşturma açan, inceleme başlatan ve ticari taksideki araç içi kamera görüntülerine el koyan İstanbul Polisi; olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen taksi sürücüsü K.P. (30) ve suç ortağı C.D.'yi (44) gözaltına aldı. İddialara göre taksinin sürücüsü şüpheli K.P.'nin 2020 yılında İstanbul'da meydana gelen 1'i dolandırıcılık, 1'i yankesicilik olmak üzere iki farklı suça daha karıştığı tespit edildi. İkili yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.D. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. Taksinin sabıkalı sürücüsü K.P. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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