İstanbul’da aranan şahıslar operasyonu: 37 gözaltı | Video 04.02.2023 | 14:30 İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliğince,65 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, 03 Şubat 2023 günü İstanbul genelinde önceden belirlenen 65 adreste yapılan operasyon sonucunda; aralarında, Şahin Ç. 14 Yıl 5 Ay Dolandırıcılık, Ertan Ü. 10 Yıl 6 Ay Öldürme, Aydın F. 10 Yıl Cinsel İstismar, Hüseyin A. 8 Yıl 8 Ay Yaralama, Yasin Y. 8 Yıl 6 Ay Hırsızlık, Sakine K.7 Yıl 6 Ay Yağma olmak üzere aranan toplam 37 hükümlü şahıs yakaladı.

Yakalanan şahıslar, gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.